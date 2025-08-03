«Главный вопрос — что будет после ухода Лукашенко из жизни» 8 3.08.2025, 15:37

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Почему информация о здоровье диктатора — тайна.

В последнее время Александра Лукашенко демонстративно изолируют от камер и публики. Его показывают только издали, избегают крупных планов, а на встречах — сажают подальше, за абсурдно длинные столы. Все чаще звучат слухи о его ухудшающемся здоровье и растущей неадекватности.

Не повторяет ли Лукашенко путь советских генсеков, доживающих последние месяцы в тени? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:

— Понятно, что человеческий возраст ограничен. Вернее, срок пребывания на Земле ограничен определенными параметрами — природой, помощью медиков, какими-то иными возможностями. Поэтому Лукашенко не будет являться исключением. Может быть, он считает, что будет править вечно, но этого не произойдет. Советские генсеки тоже так думали: Брежнев думал, думал — и в итоге умер. Другие умерли. Сталин умер. Все умерли. И Лукашенко не будет исключением.

Конечно, для него лучший вариант — умереть на посту. Я слышал одну гипотезу несколько месяцев назад: почему он обманул Путина и принял участие в выборах в январе 2025 года. Якобы он уговорил Путина остаться еще на один срок, чтобы самому умереть на посту. Ему, видимо, так хотелось. Не знаю, правда это или нет, но такая версия звучала.

То, что его сейчас показывают в не самом лучшем виде, вероятно, не случайно. Видимо, есть причины скрывать его состояние. Хотя, должен отметить: за последние полтора года он немного подтянулся — не так, как в 2023 году, когда он едва передвигался. Тогда ему даже выносили носилки и давали спецавтомобиль. Полагаю, что медики активно за ним следят, пичкают его таблетками. Но дело не в этом. Важно другое: уже длительное время — и в России, и в западных аналитических центрах, включая США, и в Китае как восточном векторе — обсуждается вопрос не того, когда Лукашенко уйдет (через месяц, год, пять лет), а того, что будет после него, после его смерти.

Главный вопрос — что будет после ухода Лукашенко из жизни. Как будет развиваться Беларусь, кто возглавит страну, какие процессы начнутся? Сегодняшний момент — это своего рода пауза. Все просто ждут, когда произойдет событие, способное привести к изменениям. Примерно так же было и в советский период, и в других странах, находившихся под влиянием Москвы — Болгарии, Румынии, Польше.

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