Зеленский рассказал о достигнутой договоренности с Россией 3.08.2025, 15:42

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Между Украиной и РФ произойдет обмен пленными.

Украина и Россия договорились об обмене 1200 пленных после третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над уточнением списков. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем», — отметил Зеленский. Он добавил, что Украина также стремится добиться возвращения гражданских лиц и по каждому из таких случаев ведется отдельная работа.

Кроме того, Андрей Ермак проинформировал президента о взаимодействии с ключевыми международными партнерами, в том числе с США, а также о дипломатических усилиях, направленных на возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. С Рустемом Умеровым глава государства обсудил повестку следующих заседаний Ставки Верховного главнокомандующего. В центре внимания — подготовка энергетического сектора и критической инфраструктуры к зимнему периоду, развитие системы ПВО и нанесение дальнобойных ударов по российской логистике.

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