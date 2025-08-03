Тайная дочь Путина высказалась против войны в Украине?
- 3.08.2025, 15:57
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Об этом рассказал известный журналист.
Вероятная внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих заявила, что она против войны РФ против Украины. Об этом 3 августа заявил журналист Ростислав Мурзагулов на своем YouTube-канале.
Он утверждает, что вел переписку с девушкой, которая взяла псевдоним Луиза Розова.
Журналист отмечает, что девушка забросила свой Instagram в марте 2022 года, когда уже активно шли боевые действия в Украине. Тогда последний ее пост выглядел как надпись на фоновой картинке «Loss of humanity» («потеря человечности»), а в подписи говорилось, что она получала много гневных сообщений. В прикрепленном посте, который опубликован 9 марта 2022 года, говорится: «Нет войне».
В нем девушка написала: «Искренне удивлена, что некоторые всерьез считают, что я причастна к событиям, происходящим в мире, и что я имею какую-то невероятную возможность все изменить. Давайте подумаем вместе и ответим для себя на такой вопрос: станет ли человек, настолько безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?»
Розова снова начала постить фотографии 25 июля 2025 года. Поэтому Мурзагулов решил ей написать. Он пытался получить от нее признание, что она действительно дочь Путина, и заявил, что если это так, она может оказать огромное влияние на ситуацию.
«Там действительно происходят страшные вещи, которые мне не нравятся ни в каком ключе», – написала она о войне в Украине. При этом Розова утверждает, что у нее нет никаких родственных связей, через которые она могла бы повлиять на происходящее.
Девушка отметила, что в последнее время с ней пытаются пообщаться журналисты из крупных изданий, но она всем отказывает.