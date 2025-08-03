закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тайная дочь Путина высказалась против войны в Украине?

  • 3.08.2025, 15:57
  • 1,284
Тайная дочь Путина высказалась против войны в Украине?

Об этом рассказал известный журналист.

Вероятная внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих заявила, что она против войны РФ против Украины. Об этом 3 августа заявил журналист Ростислав Мурзагулов на своем YouTube-канале.

Он утверждает, что вел переписку с девушкой, которая взяла псевдоним Луиза Розова.

Журналист отмечает, что девушка забросила свой Instagram в марте 2022 года, когда уже активно шли боевые действия в Украине. Тогда последний ее пост выглядел как надпись на фоновой картинке «Loss of humanity» («потеря человечности»), а в подписи говорилось, что она получала много гневных сообщений. В прикрепленном посте, который опубликован 9 марта 2022 года, говорится: «Нет войне».

В нем девушка написала: «Искренне удивлена, что некоторые всерьез считают, что я причастна к событиям, происходящим в мире, и что я имею какую-то невероятную возможность все изменить. Давайте подумаем вместе и ответим для себя на такой вопрос: станет ли человек, настолько безумный, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?»

Розова снова начала постить фотографии 25 июля 2025 года. Поэтому Мурзагулов решил ей написать. Он пытался получить от нее признание, что она действительно дочь Путина, и заявил, что если это так, она может оказать огромное влияние на ситуацию.

«Там действительно происходят страшные вещи, которые мне не нравятся ни в каком ключе», – написала она о войне в Украине. При этом Розова утверждает, что у нее нет никаких родственных связей, через которые она могла бы повлиять на происходящее.

Девушка отметила, что в последнее время с ней пытаются пообщаться журналисты из крупных изданий, но она всем отказывает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич