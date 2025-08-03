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«За это время выпили все вино и чачу»

  • 3.08.2025, 16:07
«За это время выпили все вино и чачу»

Возвращавшиеся из Грузии белорусы застряли на границе из-за водителя-контрабандиста.

Белоруска рассказала, как возвращалась из Грузии в Беларусь автобусом. На российско-грузинской границе у водителя нашли контрабанду — какие-то запчасти. Его развернули обратно в Грузию, а пассажиров оставили. Люди прошли таможню, их высадили и держали больше 18 часов.

За это время они съели всю еду и выпили всё вино и чачу, шутит женщина. В комментариях пишут, что поездкой занималась фирма «Фаворит-тревел», у которого в Google рейтинг 2,7.

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