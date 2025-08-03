Эстония устанавливает заграждения на мосту на границе с Россией 3.08.2025, 16:17

Фото: Dmitri Fedotkin/ERR

На мосту Дружбы появились металлические ворота.

Эстония начала установку новых заграждений на границе с Россией. В Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем страну с российским Ивангородом, смонтированы массивные металлические ворота, сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

Это первый элемент новой системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда. На данный момент ворота перекрывают автомобильную полосу моста.

В дальнейшем аналогичные заграждения планируется установить и на пешеходной части — там будут возведены выдвижные металлические барьеры. Они смогут в случае необходимости перекрыть движение автотранспорта не только на территорию пограничного пункта, но и при выезде из него.

Фото: Dmitri Fedotkin/ERR

«На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

Он пояснил, что такие меры приняли для безопасности пограничного пункта. По словам Ээнсалу, примерно пять лет назад автомобиль со стороны России прорвал существовавшие тогда барьеры. Руководитель погранпункта утверждает, что установка новых поможет как предотвратить несанкционированный проезд, так и лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов.

На российской стороне моста также ведутся строительные работы — там создают новый транспортный пограничный пункт.

Кроме того, в апреле ERR сообщила, что осенью 2025 года Эстония приступит к возведению линии укреплений вдоль всей границы с Россией. По словам представителя инженерных войск Эстонии Айнара Афанасьева, при строительстве будут учтены уроки вооруженных конфликтов: в случае угрозы инженеры планируют использовать минные поля, а также подрывать мосты и трубопроводы в приграничной зоне.

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