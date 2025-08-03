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Юрий Фельштинский: Если Россия потеряет контроль над Беларусью, она проиграет войну

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  • 3.08.2025, 16:30
  • 2,938
Юрий Фельштинский: Если Россия потеряет контроль над Беларусью, она проиграет войну
Фото: charter97.org

Наша страна — ключевая в европейской безопасности.

Известный американский историк Юрий Фельштинский считает, что существуют два фактора, которые могут привести к поражению России. Один из них связан с Беларусью:

– Победа Украины в этой войне, победа Европы в этой войне (или выход Европы из кризиса, созданного этой войной), гарантируются двумя факторами. Первое – это удары по Москве. Второе – смена режима в Беларуси.

Если посмотреть на карту, то становится понятно, что если Россия теряет контроль над Беларусью, то она теряет возможность угрожать Европе. На вечные времена.

Поэтому Беларусь – это ключевой момент, главный момент в организации европейской безопасности.

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