Юрий Фельштинский: Если Россия потеряет контроль над Беларусью, она проиграет войну

Юрий Фельштинский: Если Россия потеряет контроль над Беларусью, она проиграет войну2
- 3.08.2025, 16:30
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Наша страна — ключевая в европейской безопасности.
Известный американский историк Юрий Фельштинский считает, что существуют два фактора, которые могут привести к поражению России. Один из них связан с Беларусью:
– Победа Украины в этой войне, победа Европы в этой войне (или выход Европы из кризиса, созданного этой войной), гарантируются двумя факторами. Первое – это удары по Москве. Второе – смена режима в Беларуси.
Если посмотреть на карту, то становится понятно, что если Россия теряет контроль над Беларусью, то она теряет возможность угрожать Европе. На вечные времена.
Поэтому Беларусь – это ключевой момент, главный момент в организации европейской безопасности.