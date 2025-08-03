Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами Украины 3.08.2025, 16:48

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Им стал Герой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором подписывает соответствующий указ и поздравляет Кривоножко с назначением на должность.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в публикации в Telegram-канале Зеленского.

Анатолий Кривоножко исполнял обязанности командующего Воздушных сил с 30 августа 2024 года. Он родился 27 июля 1965 года.

С 2006 по 2008 год был командиром 114 бригады тактической авиации. С 2015 он был командующий воздушного командования Центр Воздушных сил ВСУ. Ему также присвоили высшее звание — Героя Украины в 2023 году.

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