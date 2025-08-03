Шесть советов от спортсменов, как справиться с эмоциями 3 3.08.2025, 16:53

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Этому навыку можно научиться.

Давление — не враг, а реакция на важность момента. От интервью до Олимпиады, стресс может захлестнуть в любую секунду. Однако, как показывает практика спортсменов, управлять этим состоянием можно научиться, пишет Psychology Toaday (перевод — сайт Charter97.org).

Есть шесть стратегий, заимствованных у профессиональных атлетов:

1. Ритуалы спокойствия. Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс перед подачей мяча придерживается строгой последовательности движений. Такие действия создают предсказуемость и снижают тревожность.

2. Имитация. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс заранее визуализировал, как его очки наполняются водой — и справился с этим на Олимпиаде. Репетиция сложных ситуаций снижает эффект неожиданности.

3. Чек-листы. При сильном стрессе возрастает риск ошибок. Использование структурированных списков помогает избежать искажения восприятия.

4. Переосмысление стресса. Восприятие давления как возможности, а не угрозы, улучшает результат. Осознанное дыхание и концентрация помогают вернуться к текущему моменту.

5. Контроль над контролируемым. Подлинная устойчивость начинается с внутреннего контроля — от дыхания до мыслей.

6. Восстановление. После напряженных событий необходимо время для отдыха и анализа, чтобы избежать усталости и выгорания.

Давление неизбежно — в карьере, бизнесе и личной жизни. Но ключ к успеху — не в жесткости, а в осознанности, подготовке и умении сделать паузу. В следующий раз, когда почувствуете тревогу, спросите себя: это страх — или возможность?

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