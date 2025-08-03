«Китай нас кинет»
- 3.08.2025, 17:04
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Российская пропаганда заговорила о потере ключевого союзника.
В эфире одного из центральных телеканалов РФ прозвучало неожиданное заявление. Кремлевские пропагандисты разразились критикой в адрес Китая, предрекая скорое предательство.
Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365». На росТВ, по сути, обвинили Пекин в ползущей оккупации российских территорий, посягательстве на их зону интересов. «Мы обязательно столкнемся с тем, что Китай в какой-то момент нас кинет! Потому что он уже пьет воду из Байкала, потому что китайцы, как известно, уже захватили Дальний Восток», — заявил пропагандист.