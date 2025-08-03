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Валаамские друзья по несчастью

  • Валерий Карбалевич
  • 3.08.2025, 17:08
  • 2,526
Валаамские друзья по несчастью

Зачем Путин вызвал Лукашенко.

Складывается впечатление, что Путин вызвал Лукашенко на Валаам для психотерапии. Ему нужна психологическая поддержка перед тем, как вступить в новый затяжной конфликт с США. Все диктаторы — одинокие люди. Причем в отношениях Лукашенко и Путина происходит взаимная психотерапия.

После 2020 года, а особенно с началом войны в Украине, Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются и ведут переговоры примерно раз в два месяца. Последний раз они общались в конце апреля в Волгограде. Правда, потом было еше две встречи на официальных мероприятиях: 9 мая Лукашенко участвовал в праздновании Дня Победы в Москве, а в конце июня Путин приезжал в Минск на саммит ЕАЭС. Но о двусторонних переговорах тогда не сообщалось. Получается, перерыв — три месяца.

Поэтому нынешняя встреча на Валааме — совсем не неожиданность. Все по графику. Тем более что летние встречи в этом месте уже стали традицией — третий год подряд Лукашенко и Путин встречаются там.

Что изменилось — так это геополитический контекст. Сейчас весь мир обсуждает ультиматум Дональда Трампа, предъявленный России, и ждет реакции Москвы. И для Путина наступает момент принятия важных решений. Поэтому темы войны в Украине, отношений России и Беларуси с Западом на Валааме вышли на первый план.

«Неожиданно» в монастыре на острове появились журналисты — причем немало. И задали как раз те вопросы, которые и ожидались. Для этого спектакля Путину и понадобился Лукашенко.

Складывается впечатление, что Путин вызвал Лукашенко на Валаам для психотерапии. Ему нужна психологическая поддержка перед тем, как вступить в новый затяжной конфликт с США.

Кто бы что ни говорил, но все диктаторы — одинокие люди. Их окружение вряд ли способно выполнять такую функцию, оно может только восхвалять вождя. Причем между Лукашенко и Путиным происходит взаимная психотерапия. Такие своеобразные валаамские друзья по несчастью.

Лукашенко старался. Как обычно в последнее время, он полностью отождествлял себя с Путиным, а Беларусь — с Россией: «Если кто-то закрыл перед нами дверь — в мире очень много открытых. Россия и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Мир еше оценит то, что сделано нами. Живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся поставить нас на колени. Мы полны решимости защищать свои интересы», — сказал Александр Лукашенко.

Обратите внимание, сколько в этой реплике местоимений: «мы», «нами», «нас». Лукашенко всячески доказывал, что Беларусь и Россия — это единое целое. На этом фоне странно выглядели его рассуждения о белорусском суверенитете за день до того, на встрече с послами.

Что касается сути ответов на вопросы, то главное послание было адресовано Трампу. Оно было ожидаемым и незамысловатым: Лукашенко и Путин тоже за мир и переговоры. Правда, президент России уточнил, что мир возможен только при достижении РФ целей, поставленных в начале войны. Проще говоря, Лукашенко и Путин потребовали капитуляции Украины. Старый смысл в новой обертке. Суть московской тактики — втянуть Вашингтон и Киев в долгие, бесперспективные переговоры, продолжая наступление на фронте.

Во время ответов журналистам произошел забавный эпизод. Лукашенко, рассуждая о наступлении российских войск, сказал: «Россияне все это потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют». Путин тут же поправил: «Вернут. Это наше». Лукашенко пришлось поправиться и подтвердить: «Вернут».

В каком-то смысле это оговорка по Фрейду. Он назвал вещи своими именами: Россия захватывает украинские территории. Он так и не смог полностью овладеть российским официозным языком или специфическим пропагандистским сленгом, в рамках которого войну в Украине называют «специальной военной операцией», а захват чужой земли — «возвращением» и т.п.

Реальные переговоры Путина и Лукашенко продолжались за закрытыми дверями. О чем могли говорить?

Можно предположить, что обсуждали окончательный формат сентябрьских учений «Запад-2025». Из заявлений белорусских и российских генералов следует, что формат варьировался в зависимости от изменений международной ситуации. Сейчас наблюдается тренд на эскалацию конфликта России и Беларуси с Западом. А такие учения — удобный инструмент шантажа и давления на соседей, которым можно манипулировать.

И, как обычно, есть экономические, точнее — финансовые вопросы. Белорусские официальные лица публично озвучили просьбы Минска к Москве. Речь идет о новых кредитах: на рефинансирование старых долгов, финансирование новых проектов импортозамещения и, что особенно показательно — на финансирование бюджета Беларуси. То есть белорусское правительство не справляется с бюджетом и не стесняется просить деньги у «старшего брата». Между тем, в самой России в этом году ожидается огромный бюджетный дефицит.

Ну и святое место требует обращаться к Богу. Но поможет ли?..

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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