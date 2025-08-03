В Молдове исключили из списка участников выборов три партии пророссийского блока 2 3.08.2025, 17:16

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Все они связаны с беглым олигархом Иланом Шором.

Центральная избирательная комиссия Молдовы исключила три политсилы пророссийского блока «Победа» из списка партий, допущенных к участию в парламентских выборах.

Об этом сообщает NewsMaker.

Центральная избирательная комиссия исключила из списка партий, допущенных к участию в выборах, четыре политические силы – Аграрную партию Молдовы, партию «Альтернативная сила спасения Молдовы», «Шанс» и «Победа». Три последние входят в пророссийский блок «Победа» во главе с беглым олигархом Иланом Шором.

В ЦИК пояснили, что основанием стал отказ Агентства государственных услуг регистрировать изменения в регистрационной информации этих партий в госреестре юридических лиц.

Перед этим ЦИК Молдовы отказалась регистрировать блок «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября.

Напомним, блок «Победа» был создан в апреле 2024 года в Москве. В состав блока входят четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Победа». Все они связаны с Иланом Шором.

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