В Молдове исключили из списка участников выборов три партии пророссийского блока

В Молдове исключили из списка участников выборов три партии пророссийского блока2
- 3.08.2025, 17:16
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Все они связаны с беглым олигархом Иланом Шором.
Центральная избирательная комиссия Молдовы исключила три политсилы пророссийского блока «Победа» из списка партий, допущенных к участию в парламентских выборах.
Об этом сообщает NewsMaker.
Центральная избирательная комиссия исключила из списка партий, допущенных к участию в выборах, четыре политические силы – Аграрную партию Молдовы, партию «Альтернативная сила спасения Молдовы», «Шанс» и «Победа». Три последние входят в пророссийский блок «Победа» во главе с беглым олигархом Иланом Шором.
В ЦИК пояснили, что основанием стал отказ Агентства государственных услуг регистрировать изменения в регистрационной информации этих партий в госреестре юридических лиц.
Перед этим ЦИК Молдовы отказалась регистрировать блок «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Напомним, блок «Победа» был создан в апреле 2024 года в Москве. В состав блока входят четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Победа». Все они связаны с Иланом Шором.