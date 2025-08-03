Трамп построит в Белом доме роскошный бальный зал стоимостью в $200 миллионов 3.08.2025, 17:28

Строительство начнется в сентябре 2025 года.

Президент США Дональд Трамп намерен реализовать один из своих давних проектов — строительство нового бального зала на территории Белого дома. Об этом сообщила пресс-секретарь Каролин Левитт. Стоимость проекта оценивается в $200 миллионов, которые будут покрыты за счет пожертвований самого Трампа и других частных доноров, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Строительство начнется в сентябре 2025 года и, по словам администрации, завершится «задолго до окончания президентского срока» Трампа. Новый зал площадью около 8 400 квадратных метров (90 000 кв. футов) сможет вместить до 650 гостей, что значительно больше текущей вместимости Восточной комнаты (East Room), рассчитанной на 200 человек.

Бальный зал будет построен на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома, которое подвергнется модернизации. По словам Левитт, новое пространство позволит проводить масштабные мероприятия без установки временных шатров, которые «портят внешний вид комплекса».

«Президент Трамп решает проблему, которую предыдущие администрации не могли решить более 150 лет», — заявила Левитт. Глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлс добавила, что «Трамп — строитель в душе».

Идея строительства бального зала обсуждалась Трампом еще в мае, и сейчас он работает с несколькими архитектурными бюро над окончательной концепцией. Новый зал станет частью масштабных празднований 250-летия США, в центре которых планирует оказаться сам Трамп.

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