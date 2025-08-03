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Авиаэксперт разнес российские МС-21 и Superjet

  • 3.08.2025, 17:49
Авиаэксперт разнес российские МС-21 и Superjet

Оба самолета невозможно выпускать без иностранных комплектующих.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила о завершении сборки первого «полностью импортозамещенного» самолета МС-21. По данным компании, на борту № 0013 установлены российские двигатели ПД-14, заменены основные системы управления и энергоснабжения, а также впервые установлен интерьер отечественного производства. Однако авиаэксперт, с которым поговорил The Insider, считает, что российские авиакомпании пока не в состоянии выпускать современные самолеты без иностранных комплектующих.

После перехода на российские композитные материалы масса лайнера выросла почти на 6 тонн, а дальность полета сократилась более чем в два раза. Для частичной компенсации этого конструкторы сократили фюзеляж, уменьшив пассажировместимость до 140–170 человек.

Авиационный эксперт, пожелавший остаться анонимным, отметил, что полностью импортозамещенным самолет не может быть в силу отсутствия необходимых компонентов российского производства:

«О том, что ни МС-21, ни Superjet нельзя сделать на 100% импортозамещенными, говорили еще в 2023 году и [вице-премьер Денис] Мантуров, и тогдашний глава ОАК [ЮрийСлюсарь. Часть авионики, бортового радиоэлектронного оборудования — пусть и небольшая — все еще остается иностранной, потому что в России это пока не могут заместить. И смогут ли — большой вопрос. И важно подчеркнуть, что, даже если формально все собирается в России, но на китайской компонентной базе, это не импортозамещение. Импортозамещение — это когда полностью все зависит от предприятий внутри страны. А если предприятия прекратят получать китайскую электронную компонентную базу, то и все встанет.

Но важнее то, что из-за использования отечественных композитов в крыле, узлов, агрегатов и прочего, самолет оказался перетяжелен почти на 6 тонн. Не так важно, что там будет отечественное, а что — импортное, а важно, как они 6 тонн с конструкции снимут. Потому что техническому заданию самолет не удовлетворяет».

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