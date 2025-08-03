Глава МИД Чехии: Планирую отдохнуть в украинском Крыму 3.08.2025, 18:21

Ян Липавский ответил на включение его в список «русофобов».

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский

Об этом он сказал в комментарии ČTK.

Липавского внесли в список «русофобов» за заявления о том, что Владимир Путин является диктатором и не признает украинцев как народ, а также за призыв признать Россию самой серьезной прямой угрозой для евроатлантического региона.

Глава чешского МИД на это ответил, что не использует язык ненависти в отношении России или россиян.

«Мне не нравится Путин, его путинизм, его имперская политика, которая проявляется в завоевательной войне против Украины, целом ряде саботажей, в частности в Чехии, и информационной войне. Или, например, кибернетических атаках против нас и наших ближайших союзников», – сказал он.

Липавский заверил, что внесение в список «русофобов» «не изменит моих планов относительно отпуска в Крыму, потому что Крым – это Украина», имея в виду свое заявление во время «бунта Пригожина» в 2023 году.

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