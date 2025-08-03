«США показали Путину «ядерные зубы»2
- 3.08.2025, 18:36
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Какой сигнал посылает Трамп Кремлю.
Заявление президента США Дональда Трампа по поводу отправки двух подводных атомных лодок ближе к границам РФ адресовано именно российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире New Voice.
По его словам, в американской администрации решили использовать этот момент, ведь они и раньше читали все эти «полубезумные угрозы Медведева», который не впервые заявил о том, что Россия будет бомбить Европу и США.
«Думаю, что это был удобный повод сказать Путину: «Дорогой друг, ты переходишь через все возможные и не возможные границы», – отметил Огрызко.
По его словам, в данной ситуации речь идет не о «сумасшедшем Соловьеве или не менее сумасшедших его коллегах по пропагандистскому цеху», а о Медведеве, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность – заместителя председателя Совбеза РФ.
«Возможно, с точки зрения Трампа сейчас лучший способ вцепиться в это формальное заявление и сказать России, что будет не так, как вам хочется, потому что у нас также есть свои ядерные зубы», – отметил Огрызко.