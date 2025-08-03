закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«США показали Путину «ядерные зубы»

2
  • 3.08.2025, 18:36
  • 1,706
«США показали Путину «ядерные зубы»

Какой сигнал посылает Трамп Кремлю.

Заявление президента США Дональда Трампа по поводу отправки двух подводных атомных лодок ближе к границам РФ адресовано именно российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире New Voice.

По его словам, в американской администрации решили использовать этот момент, ведь они и раньше читали все эти «полубезумные угрозы Медведева», который не впервые заявил о том, что Россия будет бомбить Европу и США.

«Думаю, что это был удобный повод сказать Путину: «Дорогой друг, ты переходишь через все возможные и не возможные границы», – отметил Огрызко.

По его словам, в данной ситуации речь идет не о «сумасшедшем Соловьеве или не менее сумасшедших его коллегах по пропагандистскому цеху», а о Медведеве, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность – заместителя председателя Совбеза РФ.

«Возможно, с точки зрения Трампа сейчас лучший способ вцепиться в это формальное заявление и сказать России, что будет не так, как вам хочется, потому что у нас также есть свои ядерные зубы», – отметил Огрызко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич