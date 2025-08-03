закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Родителей заставляют шить школьную форму одного образца

4
  • 3.08.2025, 18:45
  • 1,040
Родителей заставляют шить школьную форму одного образца

Законно ли это.

В одном из физико-математических классов средней школы Минска родителей обязали, чтобы их дети носили школьную форму «единого образца». По словам участников родительского чата, большая часть родителей решила сшить форму на заказ и настаивает, чтобы меньшинство присоединилось к их решению. Директор школы утверждает, что в Уставе учреждения прописано — форма должна быть «единого образца», сообщает «Еврорадио».

В чатике родители отмечают, что это требование вызывает серьезные юридические вопросы. Требования по пошиву или покупке формы превращаются в обязаловку, которая не закреплена никакими законами, ограничивая право на свободный выбор.

Что говорит закон?

Подкованные с юридической точки зрения родители напоминают: устав школы — это локальный нормативный акт, и он не может противоречить законам страны. Согласно пункту 3 статьи 5 Закона «О нормативных правовых актах» Республики Беларусь, не допускается включение в локальные акты положений, ухудшающих по сравнению с законодательством правовое положение граждан.

Они напоминают, что в Беларуси не существует официального обязательного требования к ношению школьной формы конкретного фасона или производителя. Документы Минобразования рекомендуют «деловой стиль» и возможности использования одинаковых элементов одежды — но не об обязательной модели.

Также следует помнить, что семья имеет право выбирать одежду для ребенка исходя из своих финансовых возможностей. Требование шить форму у конкретного ателье нарушает это право. Тем более, если в неофициальной форме звучат угрозы: мол, без «правильной» формы ребенка не допустят к занятиям.

Родители советуют:

Не подписывать коллективные решения, с которыми они не согласны;

Не сдавать деньги под давлением;

Письменно зафиксировать свою позицию, сославшись на положения законодательства;

В случае угроз или ограничений в отношении ребенка — обращаться в прокуратуру или Министерство образования.

Также можно направить письмо в Минобразования с описанием ситуации, указав, что ребенку уже куплена одежда делового стиля, но с родителей требуют приобрести другой, определенный образец — что может расцениваться как нарушение конституционного права на образование.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич