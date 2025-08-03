Родителей заставляют шить школьную форму одного образца

Родителей заставляют шить школьную форму одного образца4
- 3.08.2025, 18:45
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Законно ли это.
В одном из физико-математических классов средней школы Минска родителей обязали, чтобы их дети носили школьную форму «единого образца». По словам участников родительского чата, большая часть родителей решила сшить форму на заказ и настаивает, чтобы меньшинство присоединилось к их решению. Директор школы утверждает, что в Уставе учреждения прописано — форма должна быть «единого образца», сообщает «Еврорадио».
В чатике родители отмечают, что это требование вызывает серьезные юридические вопросы. Требования по пошиву или покупке формы превращаются в обязаловку, которая не закреплена никакими законами, ограничивая право на свободный выбор.
Что говорит закон?
Подкованные с юридической точки зрения родители напоминают: устав школы — это локальный нормативный акт, и он не может противоречить законам страны. Согласно пункту 3 статьи 5 Закона «О нормативных правовых актах» Республики Беларусь, не допускается включение в локальные акты положений, ухудшающих по сравнению с законодательством правовое положение граждан.
Они напоминают, что в Беларуси не существует официального обязательного требования к ношению школьной формы конкретного фасона или производителя. Документы Минобразования рекомендуют «деловой стиль» и возможности использования одинаковых элементов одежды — но не об обязательной модели.
Также следует помнить, что семья имеет право выбирать одежду для ребенка исходя из своих финансовых возможностей. Требование шить форму у конкретного ателье нарушает это право. Тем более, если в неофициальной форме звучат угрозы: мол, без «правильной» формы ребенка не допустят к занятиям.
Родители советуют:
Не подписывать коллективные решения, с которыми они не согласны;
Не сдавать деньги под давлением;
Письменно зафиксировать свою позицию, сославшись на положения законодательства;
В случае угроз или ограничений в отношении ребенка — обращаться в прокуратуру или Министерство образования.
Также можно направить письмо в Минобразования с описанием ситуации, указав, что ребенку уже куплена одежда делового стиля, но с родителей требуют приобрести другой, определенный образец — что может расцениваться как нарушение конституционного права на образование.