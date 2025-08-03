закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ответ Кремлю

1
  • Юрий Федоренко
  • 3.08.2025, 18:54
  • 2,892
Ответ Кремлю

Сразу несколько обнадеживающих новостей.

Во-первых, подразделения ВСУ, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем во взаимодействии с Главным управлением разведки успешно поразили ряд важных объектов в тылу противника. В частности, нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Самарской областях, а также базу горюче-смазочных материалов в Воронежской области.

Кроме того, СБУ подтвердила поражение дронами предприятий «Электроприбор» и радиозавода в Пензе (эти предприятия производят автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ). Также украинские дроны поразили аэродром хранения «шахедов» в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). География попаданий в очередной раз подтвердила: Россия превратилась в территорию, где невозможно спрятаться от украинских беспилотников.

Ну и, конечно, главная новость: две американские атомные подводные лодки приблизились к России. Такова была реакция президента США на безумные заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Дональд Трамп якобы приближается к войне с Россией. Трамп прокомментировал отправку субмарин так:

«Я отдал приказ разместить их в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся не просто словами».

Здесь стоит отметить, что Медведев с завидной регулярностью высказывает провокационную чепуху, на которую мировое политическое сообщество давно не обращает внимания. Всем ясно, что роли кремлевских спикеров заранее распределены, и на Медведева отведена роль царского шута.

Однако неожиданно Трамп отреагировал на реплику этого «сказочного персонажа». Почему? Думаю, что его ответ Медведеву на самом деле был адресован Путину. Почти ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, Трамп оказывает давление на хозяина Кремля: сокращает срок ультиматума, намекает на увеличение военной помощи Украине, вводит пошлины и санкции за торговлю с РФ и т.д.

Комплекс американских мер против агрессора можно описать термином «комбинированное давление». Вполне возможно, что такая стратегия приведет к кумулятивному эффекту. Очевидно, что Трамп надеется получить некий результат к восьмому августа — в идеале мирное соглашение. Однако это вряд ли осуществимо. С точки зрения Путина это был бы разумный шаг, но российский диктатор идет по иному пути — к системному разрушению России как государства, а это, в любом случае, требует времени.

Тем не менее эффект от комбинированного давления обязательно проявится. Его почувствует Украина, его почувствует фронт. Ожидаем новые поставки оружия от западных партнеров и продолжаем работать.

Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич