Ответ Кремлю 1 Юрий Федоренко

3.08.2025, 18:54

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Сразу несколько обнадеживающих новостей.

Во-первых, подразделения ВСУ, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем во взаимодействии с Главным управлением разведки успешно поразили ряд важных объектов в тылу противника. В частности, нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Самарской областях, а также базу горюче-смазочных материалов в Воронежской области.

Кроме того, СБУ подтвердила поражение дронами предприятий «Электроприбор» и радиозавода в Пензе (эти предприятия производят автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ). Также украинские дроны поразили аэродром хранения «шахедов» в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). География попаданий в очередной раз подтвердила: Россия превратилась в территорию, где невозможно спрятаться от украинских беспилотников.

Ну и, конечно, главная новость: две американские атомные подводные лодки приблизились к России. Такова была реакция президента США на безумные заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Дональд Трамп якобы приближается к войне с Россией. Трамп прокомментировал отправку субмарин так:

«Я отдал приказ разместить их в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся не просто словами».

Здесь стоит отметить, что Медведев с завидной регулярностью высказывает провокационную чепуху, на которую мировое политическое сообщество давно не обращает внимания. Всем ясно, что роли кремлевских спикеров заранее распределены, и на Медведева отведена роль царского шута.

Однако неожиданно Трамп отреагировал на реплику этого «сказочного персонажа». Почему? Думаю, что его ответ Медведеву на самом деле был адресован Путину. Почти ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, Трамп оказывает давление на хозяина Кремля: сокращает срок ультиматума, намекает на увеличение военной помощи Украине, вводит пошлины и санкции за торговлю с РФ и т.д.

Комплекс американских мер против агрессора можно описать термином «комбинированное давление». Вполне возможно, что такая стратегия приведет к кумулятивному эффекту. Очевидно, что Трамп надеется получить некий результат к восьмому августа — в идеале мирное соглашение. Однако это вряд ли осуществимо. С точки зрения Путина это был бы разумный шаг, но российский диктатор идет по иному пути — к системному разрушению России как государства, а это, в любом случае, требует времени.

Тем не менее эффект от комбинированного давления обязательно проявится. Его почувствует Украина, его почувствует фронт. Ожидаем новые поставки оружия от западных партнеров и продолжаем работать.

Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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