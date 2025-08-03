Беларусь осталась без медсестер 3.08.2025, 19:24

Не хватает как минимум 40 тысяч специалистов среднего звена.

В системе здравоохранения Беларуси не хватает как минимум 40 тысяч специалистов среднего звена, которые получили профильное образование, но не работают по специальности. Об этом пишут «Белые халаты».

По данным Белстата, с 1991 по 2019 год в медучилищах и колледжах Беларуси было подготовлено более 129 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Большинство из них к 2025 году ещё не должны были выйти на пенсию, а значит, могли бы работать в системе.

Однако, по данным Фонда социальной защиты населения, к концу 2023 года в государственных учреждениях здравоохранения работали около 99 тысяч человек с соответствующим образованием. Из них только около 87 % — до пенсионного возраста, то есть примерно 86 тысяч человек.

Сравнивая эти 86 тысяч с 129 тысячами подготовленных специалистов, становится понятно, что как минимум 40 тысяч человек покинули профессию задолго до пенсии. И это — без учёта тех, кто получил диплом в 2020–2023 годах.

Напомним, что с 2020 года Министерство здравоохранения перестало публиковать подробную статистику по среднему медперсоналу.

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