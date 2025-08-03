закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь осталась без медсестер

  • 3.08.2025, 19:24
Беларусь осталась без медсестер

Не хватает как минимум 40 тысяч специалистов среднего звена.

В системе здравоохранения Беларуси не хватает как минимум 40 тысяч специалистов среднего звена, которые получили профильное образование, но не работают по специальности. Об этом пишут «Белые халаты».

По данным Белстата, с 1991 по 2019 год в медучилищах и колледжах Беларуси было подготовлено более 129 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Большинство из них к 2025 году ещё не должны были выйти на пенсию, а значит, могли бы работать в системе.

Однако, по данным Фонда социальной защиты населения, к концу 2023 года в государственных учреждениях здравоохранения работали около 99 тысяч человек с соответствующим образованием. Из них только около 87 % — до пенсионного возраста, то есть примерно 86 тысяч человек.

Сравнивая эти 86 тысяч с 129 тысячами подготовленных специалистов, становится понятно, что как минимум 40 тысяч человек покинули профессию задолго до пенсии. И это — без учёта тех, кто получил диплом в 2020–2023 годах.

Напомним, что с 2020 года Министерство здравоохранения перестало публиковать подробную статистику по среднему медперсоналу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич