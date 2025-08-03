Компания Disney нашла еще один источник дохода
- 3.08.2025, 19:31
На чем зарабатывает известный бренд.
По данным нового отчета ведущего источника информации о лицензировании брендов, партнерствах и коллаборациях License Global, совокупные розничные продажи лицензированной продукции в 2024 году впервые превысили $300 млрд, при этом на Disney пришлось более 20% этого объема — около $63 млрд, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Сегмент одежды остается ключевым направлением роста: 70% владельцев брендов назвали его приоритетным на 2025–2026 годы. За ним следуют игрушки и игры (54%), а также продукты питания и напитки (52%), которые стремительно набирают стратегическую значимость.
Ожидается и поколенческий сдвиг в покупательском поведении: если в 2024 году лидировали миллениалы (28% от всех покупок), то уже в 2025–2026 годах первенство переходит к зумерам (27%) и поколению Альфа (22%).
Отчет подчеркивает, что успешные бренды будут предлагать потребителям интегрированный опыт — от физических товаров до цифровых и гибридных решений, формируя прочную эмоциональную связь и лояльность.