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В Праге мать хоккеиста выбежала на лед и набросилась на судью

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  • 3.08.2025, 20:10
  • 1,176
В Праге мать хоккеиста выбежала на лед и набросилась на судью

Видео стало вирусным.

Во время матча международного юношеского хоккейного турнира в Праге между командами Ice Mammoth и United Selects мать одного из игроков устроила скандал на площадке.

Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

При счете 9:0 в пользу Ice Mammoth игроки United Selects начали нервничать и часто нарушать правила, за что регулярно оказывались на скамейке штрафников.

Это разозлило одну из мам, чей ребенок играл в матче. Женщина выбежала на лед, чтобы выразить свое возмущение судейством.

Ее пытались вывести с площадки арбитры и тренеры, но не сразу смогли это сделать, поскольку она сопротивлялась и продолжала возмущаться.

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