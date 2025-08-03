В Праге мать хоккеиста выбежала на лед и набросилась на судью

В Праге мать хоккеиста выбежала на лед и набросилась на судью1
- 3.08.2025, 20:10
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Видео стало вирусным.
Во время матча международного юношеского хоккейного турнира в Праге между командами Ice Mammoth и United Selects мать одного из игроков устроила скандал на площадке.
Об этом сообщает CNN Prima NEWS.
При счете 9:0 в пользу Ice Mammoth игроки United Selects начали нервничать и часто нарушать правила, за что регулярно оказывались на скамейке штрафников.
Это разозлило одну из мам, чей ребенок играл в матче. Женщина выбежала на лед, чтобы выразить свое возмущение судейством.
Ее пытались вывести с площадки арбитры и тренеры, но не сразу смогли это сделать, поскольку она сопротивлялась и продолжала возмущаться.