«Это может остановить Лукашенко»
- 3.08.2025, 20:25
Как НАТО ответит на провокации из Беларуси.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.
Белорусская журналистка рассказала, могут ли совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые пройдут в нашей стране осенью, привести к провокациям против стран Балтии и Польши и попыткам прорыва Сувалкского коридора:
— Руководители Литвы, Польши, Латвии и Эстонии говорят, что есть такая угроза. В сентябре, когда намечены маневры «Запад-2025» на территории Беларуси, в странах Балтии и Польше также пройдут учения. В Польше они будут называться «Железный защитник». В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих польской армии, причем будут задействованы все виды войск — и военно-морской флот, и авиация, и подразделения специального назначения, и территориальная оборона.
В Литве до сих пор ищут дрон, который во второй раз за июль залетел на территорию страны. В этот раз министр обороны заявила, что ожидаются дальнейшие провокации и БПЛА будут чаще залетать во время учений, поэтому к границе передвигаются системы ПВО и формируются мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками.
С точки зрения здравого смысла, у Путина сегодня нет ресурсов для ведения войны на нескольких фронтах — и против Украины, и против стран НАТО. Но, учитывая, что Путин — психопат, можно предположить, что он может воспользоваться тем, что Европа не готова к войне. Если мы себе представим, что на Литву полетит не один-два дрона, а стена БПЛА, сможет ли система ПВО этой страны отразить эту атаку?
Здесь меня обнадеживает очень жесткое заявление, которое сделал командующий армии США в Европе генерал Кристофер Донахью. Он заявил, что в случае, если произойдет нападение на страны Балтии, Калининград буквально будет стерт с лица земли.
В частности, по его словам, будут нанесены удары по пусковым установкам баллистических ракет типа «Искандер» в Калининграде, по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, по ЗРК С-300/С-400 и по российским войскам. В случае, если это произойдет с территории Беларуси, думаю, что цели за исключением флота, будут такими же.
Если с территории Беларуси двинутся войска, если будет ракетно-дроновый удар с территории нашей страны, будет нанесен удар по военным объектам и скоплениям российских и белорусских войск. И это может остановить как Путина, так и Лукашенко, от которого мало что зависит.
Украинские эксперты, например, говорят, что в ходе этих учений могут быть провокации против стран Балтии, чтобы отвлечь внимание, а против Украины может быть открыт новый фронт — с севера, как раз с территории Беларуси. Возможно, начнутся бои в Киевской области или будут наноситься удары по Волынской, Ровенской и Житомирской областям.