закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Развеяны два популярных мифа о газированной воде

4
  • 3.08.2025, 20:38
  • 2,414
Развеяны два популярных мифа о газированной воде

Многие представления о ней оказались ошибочными.

Употребление газированной воды не приводит к повреждению зубной эмали и снижению прочности костей. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт по глобальному питанию из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам эксперта, в процессе газации воды образуется слабая угольная кислота, которая лишь незначительно снижает уровень pH (кислотности) в полости рта.

«Такая вода действительно чуть более кислая, чем обычная. Однако она отклоняет показатели pH от нормы менее эффективно, чем сладкие газированные напитки», — отметила диетолог.

Врач отметила, что ряд исследований уже рассматривал влияние кислых напитков на зубную эмаль.

«В систематическом обзоре Университета Джорджа Эмиля Палады (Румыния) говорится, что все кислые напитки — от соков и смузи до витаминизированных и газированных вод — в лабораторных условиях могут оказывать разрушающее воздействие на эмаль», — отметила Вигелене.

Однако, как выяснили ученые, реальный эффект зависит от поведенческих факторов: как часто человек пьет такие напитки, использует ли трубочку и насколько тщательно соблюдает гигиену полости рта.

Эксперт также подчеркивает, что в газированной воде нет сахара — именно он играет ключевую роль в разрушении эмали.

Некоторые люди также считают, что газированная вода «вымывает» кальций из костей и провоцирует остеопороз. По словам врача, этот миф возник после выпуска наблюдательного исследования, в котором употребление больших количеств колы связали со снижением минеральной плотности костей.

Врач отметила, что такой эффект мог возникнуть из-за фосфорной кислоты, входящей в состав напитка. Она может мешать усвоению кальция.

Однако, по словам эксперта, на плотность костей влияет множество факторов, и обвинять в этом только напитки некорректно. Более того, современные данные показывают: употребление газированной воды (за исключением колы) не связано с увеличением риска переломов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич