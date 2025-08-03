Развеяны два популярных мифа о газированной воде 4 3.08.2025, 20:38

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Многие представления о ней оказались ошибочными.

Употребление газированной воды не приводит к повреждению зубной эмали и снижению прочности костей. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт по глобальному питанию из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам эксперта, в процессе газации воды образуется слабая угольная кислота, которая лишь незначительно снижает уровень pH (кислотности) в полости рта.

«Такая вода действительно чуть более кислая, чем обычная. Однако она отклоняет показатели pH от нормы менее эффективно, чем сладкие газированные напитки», — отметила диетолог.

Врач отметила, что ряд исследований уже рассматривал влияние кислых напитков на зубную эмаль.

«В систематическом обзоре Университета Джорджа Эмиля Палады (Румыния) говорится, что все кислые напитки — от соков и смузи до витаминизированных и газированных вод — в лабораторных условиях могут оказывать разрушающее воздействие на эмаль», — отметила Вигелене.

Однако, как выяснили ученые, реальный эффект зависит от поведенческих факторов: как часто человек пьет такие напитки, использует ли трубочку и насколько тщательно соблюдает гигиену полости рта.

Эксперт также подчеркивает, что в газированной воде нет сахара — именно он играет ключевую роль в разрушении эмали.

Некоторые люди также считают, что газированная вода «вымывает» кальций из костей и провоцирует остеопороз. По словам врача, этот миф возник после выпуска наблюдательного исследования, в котором употребление больших количеств колы связали со снижением минеральной плотности костей.

Врач отметила, что такой эффект мог возникнуть из-за фосфорной кислоты, входящей в состав напитка. Она может мешать усвоению кальция.

Однако, по словам эксперта, на плотность костей влияет множество факторов, и обвинять в этом только напитки некорректно. Более того, современные данные показывают: употребление газированной воды (за исключением колы) не связано с увеличением риска переломов.

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