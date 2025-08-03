Советник Трампа обвинил Индию в финансировании войны России против Украины 3.08.2025, 21:04

Нью-Дели могут ждать вторичные санкции.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в фактическом финансировании войны России против Украины путем покупки нефти у Москвы, пишет агентство Reuters.

«Что он [президент США Дональд Трамп] сказал очень ясно, так это то, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», – заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в индийском правительстве писали, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции.

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