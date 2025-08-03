ВСУ ликвидировали оккупанта-каннибала

ВСУ ликвидировали оккупанта-каннибала3
- 3.08.2025, 21:55
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В России его осудили на 22 года колонии.
На войне в Украине погиб россиянин, осужденный на 22 года колонии за убийства и каннибализм
«Медиазона» нашла имя Дениса Горина в списке погибших российских военных, который опубликовал проект «Хочу жить», а также подтвердила его гибель через реестр наследственных дел.
О том, что Горин освободился из колонии и отправился на войну, стало известно в ноябре 2023 года: тогда сахалинские издания обратили внимание на опубликованную им в «Одноклассниках» фотографию в камуфляжной форме. В реестре наследственных дел указано, что Горин погиб 1 июля 2024 года.
Горина трижды судили по делам об убийствах. Первый приговор ему вынесли в 2003 году: тогда мужчина получил 9 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, а спустя семь лет его освободили по УДО. В 2018 году путем сложения сроков Горину назначили 22 года колонии особого режима.
Как писало издание «Сибирь.Реалии», всего Горина признали виновным в убийствах четырех человек. В двух случаях он признавался, что ел своих жертв.
В последнем решении суда говорилось, что в ноябре 2010 года сахалинец убил брата своего знакомого по имени Александр. Сначала мужчина ударил его ножом в грудь, а затем срезал «мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые в дальнейшем употребил в пищу».