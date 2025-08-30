закрыть
30 августа 2025, суббота, 3:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Уиткофф не понимает сути войны РФ против Украины

  • 30.08.2025, 2:11
Politico: Уиткофф не понимает сути войны РФ против Украины

Спецпосланник президента США считает войну земельным спором.

Дипломатическая деятельность специального посланника президента США Стива Уиткоффа привела к неоднократным недопониманиям с Россией и оставила обещание главы Соединенных Штатов Дональда Трампа быстро прекратить российско-украинскую войну неисполнимым. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких неназванных американских, украинских и европейских чиновников.

Отмечается, что Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным пять раз в течение шести месяцев, но ему пока не удалось добиться прорыва в вопросе мира в Украине.

Politico подчеркивает, что существовало много препятствий для того, чтобы саммит в Анкоридже принес результаты, главным из которых было нежелание Путина идти на значительные уступки, чтобы прекратить войну против Украины.

Однако многие собеседники издания, знакомые с ролью Уиткоффа в мирном процессе, считают, что он усложнил переговоры.

По их словам, частично проблема заключается в стиле работы посланника Трампа. Он отказывался консультироваться с экспертами и союзниками, что иногда оставляло его в неведении, а иногда и неподготовленным, утверждают семь человек, знакомых с внутренними обсуждениями.

Двое заявили, что он не понимает сути российско-украинской войны, рассматривая её как территориальный спор.

«Его неопытность очевидна, он пользуется поддержкой президента, это очевидно, но возникла некоторая путаница в отношении того, что было сказано и согласовано», – сказал источник, знакомый с дипломатическими усилиями.

Другой собеседник издания охарактеризовал Уиткоффа как «актера-мошенника».

«Он разговаривает со всеми этими людьми, но никто не знает, что он говорит на этих встречах. Он что-то заявляет публично, а потом меняет свое мнение. Это трудно воплотить в жизнь», – заявил неназванный американский чиновник.

С другой стороны, некоторые собеседники Politico положительно отозвались о деятельности специального посланника Трампа, заявив, что факты встречи Трампа с Путиным в Анкоридже и с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне «говорят сами за себя».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип