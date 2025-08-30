Новая универсальная вакцина от рака показала эффективность на мышах 30.08.2025, 4:36

Подробности.

Ученые сделали важный шаг в создании универсальной вакцины от рака, которая способна бороться с разными типами опухолей, сообщает ScienceAlert. Исследование команды из Университета Флориды показало, что новый подход может активировать иммунную систему так, чтобы она атаковала даже те опухоли, которые обычно остаются упущенными по разным причинам.

Препарат создан на основе мРНК, которая производит сигнальные белки, пробуждающие иммунную систему и делающие опухолевые клетки более уязвимыми для атаки. Важно, что эти белки не были специфичными для определённого вида рака, а действовали как «сигнал тревоги» для организма, привлекая к борьбе даже те иммунные клетки, которые обычно не реагируют на онкологию.

«Мы обнаружили, что использование вакцины, которая стимулирует мощный иммунный ответ без привязки к конкретному виду рака, способно вызвать очень сильный противоопухолевый ответ», - объяснил невролог Дуэйн Митчелл. По его словам, это открывает перспективу создания «универсальной» вакцины, которую можно было бы применять к широкому кругу пациентов.

Ещё одним ключевым элементом терапии стали ингибиторы контрольных точек иммунитета - противораковые препараты, которые снимают ограничения с иммунного ответа. В сочетании с вакциной они дали наиболее выраженный эффект: у мышей наблюдалась сильная противоопухолевая реакция даже против тех новообразований, которые считались устойчивыми к лечению. В некоторых случаях опухоли полностью исчезали.

Специалисты подчёркивают, что любое вмешательство в иммунитет несёт риски побочных эффектов, но первые результаты выглядят обнадёживающими. Команда уже работает над новыми формулами препарата и готовится к клиническим испытаниям на людях, которые помогут оценить эффективность и безопасность подхода. Учёные также хотят проверить, может ли вакцина не только лечить, но и предотвращать рецидивы рака.

