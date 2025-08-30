СМИ: Европейские лидеры теряют терпение из-за нежелания Трампа открыто противостоять Путину 30.08.2025, 5:21

Германия и Франция призвали президента США к введению вторичных санкций против РФ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к введению вторичных санкций против страны-агрессора РФ в связи с провалом мирных усилий американского президента Дональда Трампа. Об этом 29 августа сообщило Bloomberg.

В опубликованном 29 августа совместном заявлении после встречи членов правительств двух стран говорится, что Франция и Германия будут настаивать на принятии мер, направленных против «компаний из третьих стран, поддерживающих войну России», чтобы ограничить возможности Москвы по получению доходов от продажи нефти.

Как указало агентство, инициатива по расширению санкций против РФ появилась в связи с тем, что европейские лидеры теряют терпение из-за нежелания Трампа открыто противостоять нелегитимному российскому президенту Владимиру Путину в связи с его войной против Украины.

Союзники Украины надеются, что этот шаг может подтолкнуть Трампа к выполнению его угроз о расширении санкций против РФ.

25 августа президент США пригрозил, что могут наступить «очень серьезные последствия», если Россия не сядет за стол переговоров, и пригрозил «вмешаться», если через две недели не будет прогресса.

Вместо прогресса по вопросу достижения мирного соглашения, РФ на этой неделе совершила одну из самых массированных атак в этом году по Украине с использованием дронов и ракет, поразив жилые дома и убив по меньшей мере четырех детей (по последним данным, в Киеве погибли 25 человек), резюмировало Bloomberg.

