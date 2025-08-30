Буданов рассказал, когда ждать настоящих «боевых роботов» 30.08.2025, 8:25

Кирилл Буданов

Как ГУР применяет искусственный интеллект на поле боя.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект. Технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова на форуме «Информационная война: от сопротивления к устойчивости».

«Мы искусственный интеллект в основном используем в контексте обработки больших массивов информации. Это касается работы с базами данных, миллионы гигабайтов этой информации, и можно просто не найти то, что тебе нужно. Искусственный интеллект справляется с этим вопросом более-менее», - сказал Буданов.

Что касается использования ИИ в системах вооружений, то, по словам главы ГУР, он пока не видит «серьезного прогресса», как многие представляют.

«Я верю что он будет, но пока его нет. То, что касается отдельных элементов, которые применяют в дронах - донаведение и т.д. - да, но это далеко не то, о чем все думают», - отметил Буданов.

Он выразил убеждение, что в течение ближайшего десятилетия ситуация изменится.

«Я верю в то, что в ближайшие 10 лет настоящего боевого робота мы увидим. Но это не будет сегодня-завтра», - добавил руководитель ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com