«При обращении к крупному производителю таким тоном не выражаются» 1 30.08.2025, 8:47

3,774

Белоруска пожаловалась на находку в популярном мороженом — производитель ответил.

Белоруска выложила в TikTok видео, где показала металлическое колечко внутри мороженого «Каштан» Минского хладокомбината № 2. Она рассказала, что дочь отказалась есть лакомство из-за «железки».

Производитель извинился перед женщиной, но тут же упрекнул ее в слишком резком тоне жалобы.

— Приносит дочка мороженое. Говорит: «Я не буду есть». Спрашиваю почему. Говорит: «Потому что тут железка». Что это за прикол, что попадается всякая всячина? Что это такое? Ну это пи***ц, по-другому не скажешь. Приятного аппетита, — возмущается автор ролика.

Она считает такой инцидент мог закончиться плачевно, если бы ребенок случайно проглотил находку:

— Это же острая история. Как вообще так можно?

Женщина подчеркнула, что мороженое купили в ProStore, но вины магазина она не видит и собирается жаловаться производителю.

Вскоре представители Минского хладокомбината № 2 сами пришли в комментарии и принесли извинения покупательнице: «Такие случаи крайне редки, но мы относимся к качеству очень серьезно и уже проводим проверки, чтобы предотвратить их в будущем. Спасибо за понимание и обратную связь».

Однако следом упрекнули минчанку за нецензурное выражение в ролике: «В любом случае, очень нецензурно выразились, конфликты можно решать не таким образом».

Эта фраза спровоцировала новую волну возмущенных комментариев — люди и сама автор посчитали такую реакцию неадекватной и подчеркнули, что этот случай «мог стать большой трагедией».

«Если это обращение к крупному производителю, таким тоном не выражаются. Мы понимаем, что это опасно, и несем за это ответственность. Но такие случаи, увы, неконтролируемы. Повторимся, что такое случается крайне редко, проверяем все оборудование», — заявили на это в хладокомбинате.

На предприятии подтвердили, что получили обращение женщины, пообещали «обязательно ответить и принять соответствующие меры». И продолжали отбиваться от гневных комментариев, где люди грозили уйти к другим производителям мороженого и требовали компенсировать моральный ущерб.

«Для начала нужно доказать, что деталь с нашего производства, мы попросили оформить заявку для рассмотрения. Ничем плохим не закончился данный инцидент, хотя мог бы. Но никто не обязывает человека сначала размещать видео на всех площадках с матами и только потом писать самому производителю. Для того, чтобы делать такие громкие заявление, сначала доказывают вину, проводя расследование», — настаивает хладокомбинат.

«Лучше бы вы так за линией производства следили, как за комментами», — посоветовала одна пользовательница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com