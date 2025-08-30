закрыть
30 августа 2025, суббота, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«При обращении к крупному производителю таким тоном не выражаются»

1
  • 30.08.2025, 8:47
  • 3,774
«При обращении к крупному производителю таким тоном не выражаются»

Белоруска пожаловалась на находку в популярном мороженом — производитель ответил.

Белоруска выложила в TikTok видео, где показала металлическое колечко внутри мороженого «Каштан» Минского хладокомбината № 2. Она рассказала, что дочь отказалась есть лакомство из-за «железки».

Производитель извинился перед женщиной, но тут же упрекнул ее в слишком резком тоне жалобы.

— Приносит дочка мороженое. Говорит: «Я не буду есть». Спрашиваю почему. Говорит: «Потому что тут железка». Что это за прикол, что попадается всякая всячина? Что это такое? Ну это пи***ц, по-другому не скажешь. Приятного аппетита, — возмущается автор ролика.

Она считает такой инцидент мог закончиться плачевно, если бы ребенок случайно проглотил находку:

— Это же острая история. Как вообще так можно?

Женщина подчеркнула, что мороженое купили в ProStore, но вины магазина она не видит и собирается жаловаться производителю.

Вскоре представители Минского хладокомбината № 2 сами пришли в комментарии и принесли извинения покупательнице: «Такие случаи крайне редки, но мы относимся к качеству очень серьезно и уже проводим проверки, чтобы предотвратить их в будущем. Спасибо за понимание и обратную связь».

Однако следом упрекнули минчанку за нецензурное выражение в ролике: «В любом случае, очень нецензурно выразились, конфликты можно решать не таким образом».

Эта фраза спровоцировала новую волну возмущенных комментариев — люди и сама автор посчитали такую реакцию неадекватной и подчеркнули, что этот случай «мог стать большой трагедией».

«Если это обращение к крупному производителю, таким тоном не выражаются. Мы понимаем, что это опасно, и несем за это ответственность. Но такие случаи, увы, неконтролируемы. Повторимся, что такое случается крайне редко, проверяем все оборудование», — заявили на это в хладокомбинате.

На предприятии подтвердили, что получили обращение женщины, пообещали «обязательно ответить и принять соответствующие меры». И продолжали отбиваться от гневных комментариев, где люди грозили уйти к другим производителям мороженого и требовали компенсировать моральный ущерб.

«Для начала нужно доказать, что деталь с нашего производства, мы попросили оформить заявку для рассмотрения. Ничем плохим не закончился данный инцидент, хотя мог бы. Но никто не обязывает человека сначала размещать видео на всех площадках с матами и только потом писать самому производителю. Для того, чтобы делать такие громкие заявление, сначала доказывают вину, проводя расследование», — настаивает хладокомбинат.

«Лучше бы вы так за линией производства следили, как за комментами», — посоветовала одна пользовательница.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип