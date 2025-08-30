Генштаб ВСУ подтвердил поражение Краснодарского и Сызранского НПЗ в России
- 30.08.2025, 8:58
- 1,646
Раскрыто значение этой операции.
Силы обороны Украины сегодня ночью, 30 августа, поразили сразу два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили «НПЗ Краснодарский» (Краснодарский край РФ)», - отметили в Генштабе.
Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.
На предприятии зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.
Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод «Сызранский» в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год.
«Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - добавили в Генштабе.
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди также опубликовал видео поражения Краснодарского НПЗ.