30 августа 2025, суббота, 9:45
У Лукашенко снова обострилась навязчивая идея

  • 30.08.2025, 9:12
  • 3,318
Диктатор считает, что «некоторые из нас уже обнаглели».

Александр Лукашенко снова назвал картофель знаковой культурой для Беларуси, которая «возведена в ранг национального продукта».

Посещая Кировский район Могилевской области, Александр Лукашенко назвал вполне закономерным тот факт, что при такой любви к картошке белорусы всегда умели ее выращивать. Это касается как сельхозорганизаций, так и личных подворий.

«До сих пор, если у кого-то есть клочок земли или домик в деревне, то заботливый, хороший хозяин, грядку-другую картошки обязательно выращивает. Но некоторые уже из нас обнаглели до такой степени, что трудно наклониться и корзину картошки посеять весной, чтобы обеспечить себя хотя бы поздним летом и осенью этим хлебом», - добавил он.

Диктатор снова навязчиво потребовал от чиновников, сельхозпроизводителей и торговли не допустить повторения картофельного дефицита, который случился весной этого года.

