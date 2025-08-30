Ермак после переговоров с Уиткоффом сделал важное заявление по территориям 30.08.2025, 9:18

Украина, США и Европа ведут совместную работу.

США не оказывают давление на Украину и не заставляют идти на территориальные уступки России. Соответствующее заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, передает УНИАН.

По словам главы ОП, Украина, США и Европа работают над созданием системы гарантий безопасности, которая должна раз и навсегда исключит повторение российской агрессии.

Ермак подчеркнул: Вашингтон не требует от Киева уступок в вопросе территорий. Более того, американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность США дать Украине прямые гарантии безопасности, основанные на 5-й статье НАТО о коллективной обороне.

Глава ОП отметил, что сейчас есть много разных вариантов, которые должны сложиться в единую систему, защищающую Украину от новой агрессии со стороны Кремля.

Киев и Вашингтон договорились продолжить диалог. В случае отсутствия шагов со стороны России Вашингтон готов вернуться к обсуждению дополнительных санкций. Отдельно Ермак рассказал об обещании Уиткоффа посетить Украину и выразил надежду, что и сам Трамп в какой-то момент совершит визит в нашу страну.

Американский дипломат, по словам Ермака, эмоционально отреагировал на фотографии последствий российских обстрелов Украины, в результате которых погибли люди, в том числе дети.

