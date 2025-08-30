Госдеп США одобрил поставки Starlink и Patriot Украине 1 30.08.2025, 9:46

Это значительно усилит обороноспособность страны.

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине оборудования Starlink и комплексов Patriot, что значительно усилит обороноспособность страны.

Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

По запросу украинского Кабинета министров, США предоставят инженерные, технические и логистические услуги для терминалов Starlink. Дополнительно в соглашение включено программное обеспечение и логистическая поддержка от правительства США и подрядчика, компании Starlink Services. Ориентировочная стоимость этих услуг составляет $150 млн.

Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже услуг по обслуживанию систем Patriot и связанного оборудования на сумму $179,1 млн.

В пакет услуг войдут:

запчасти и программное обеспечение;

комплекты для модификаций;

испытательное оборудование и средства связи;

ремонт;

хранение и обучение;

техническая помощь от американских специалистов.

Основными подрядчиками по этой сделке будут RTX Corporation и Lockheed Martin.

В DSCA подчеркнули, что эти соглашения поддержат внешнюю политику США и укрепят национальную безопасность, усилив обороноспособность Украины.

Ожидается, что предоставленные услуги и оборудование помогут Украине противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепят потенциал противовоздушной обороны. Соглашения не повлияют на военный баланс в регионе.

