Госдеп США одобрил поставки Starlink и Patriot Украине

Госдеп США одобрил поставки Starlink и Patriot Украине1
- 30.08.2025, 9:46
Это значительно усилит обороноспособность страны.
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине оборудования Starlink и комплексов Patriot, что значительно усилит обороноспособность страны.
Об этом сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).
По запросу украинского Кабинета министров, США предоставят инженерные, технические и логистические услуги для терминалов Starlink. Дополнительно в соглашение включено программное обеспечение и логистическая поддержка от правительства США и подрядчика, компании Starlink Services. Ориентировочная стоимость этих услуг составляет $150 млн.
Кроме того, Госдепартамент принял решение о продаже услуг по обслуживанию систем Patriot и связанного оборудования на сумму $179,1 млн.
В пакет услуг войдут:
запчасти и программное обеспечение;
комплекты для модификаций;
испытательное оборудование и средства связи;
ремонт;
хранение и обучение;
техническая помощь от американских специалистов.
Основными подрядчиками по этой сделке будут RTX Corporation и Lockheed Martin.
В DSCA подчеркнули, что эти соглашения поддержат внешнюю политику США и укрепят национальную безопасность, усилив обороноспособность Украины.
Ожидается, что предоставленные услуги и оборудование помогут Украине противодействовать текущим и будущим угрозам и укрепят потенциал противовоздушной обороны. Соглашения не повлияют на военный баланс в регионе.