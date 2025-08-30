Под Минском дорожники нанесли разметку на траве и песке
- 30.08.2025, 9:56
На трассе под Минском дорожники нанесли свежую разметку на траве и песке. Беларусы оценили благоустройство по достоинству, пишет BGmedia.
«Обновили разметку — смотрите, покрасили по траве», — говорит женщина на видео, показывая свежие линии вдоль дороги.
«Продуктивная работа на миллион процентов. Трава вот здесь еще растет. Такая красота, посмотрите, какая разметка. А тут нанесли по песку. Знаете, как это называется? Я художник, я так вижу», — добавляет автор ролика.
Видео быстро набрало десятки тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию. Беларусы комментируют с привычной иронией:
«Пусть за свои деньги теперь краску покупают и машину заправляют».
«Скоро у нас по степям двойную сплошную нарисуют — и камеры поставят».
«Зато ровно, как под линеечку».
«Это Германия».
«Сбился прицел».
