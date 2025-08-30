закрыть
30 августа 2025, суббота, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском дорожники нанесли разметку на траве и песке

  • 30.08.2025, 9:56
Под Минском дорожники нанесли разметку на траве и песке
иллюстративное фото

«Зато ровно, как под линеечку».

На трассе под Минском дорожники нанесли свежую разметку на траве и песке. Беларусы оценили благоустройство по достоинству, пишет BGmedia.

«Обновили разметку — смотрите, покрасили по траве», — говорит женщина на видео, показывая свежие линии вдоль дороги.

«Продуктивная работа на миллион процентов. Трава вот здесь еще растет. Такая красота, посмотрите, какая разметка. А тут нанесли по песку. Знаете, как это называется? Я художник, я так вижу», — добавляет автор ролика.

Видео быстро набрало десятки тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию. Беларусы комментируют с привычной иронией:

«Пусть за свои деньги теперь краску покупают и машину заправляют».

«Скоро у нас по степям двойную сплошную нарисуют — и камеры поставят».

«Зато ровно, как под линеечку».

«Это Германия».

«Сбился прицел».

@leno4ka_i

♬ оригинальный звук - Lenо4ка

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип