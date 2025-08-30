Украина разнесла два ключевых моста в РФ 30.08.2025, 9:59

1,052

иллюстративное фото

Использовав дешевые дроны и скрытые российские мины.

Украинские военные сообщили об успешной операции по уничтожению двух ключевых мостов в Белгородской области России. Для этого они использовали беспилотники стоимостью около $600 и вражеские мины, которые были спрятаны под инфраструктурными объектами, пишет CNN.

По данным 58-й отдельной мотопехотной бригады, мосты имели стратегическое значение для российской армии - по ним переправляли боеприпасы и подкрепления. Объекты были заминированы российскими военными, чтобы в случае украинского наступления их можно было взорвать.

Украинские дроны-разведчики обнаружили тайники с противотанковыми минами. После этого бойцы нанесли точный удар, использовав тактические FPV-дроны. На опубликованных кадрах видно мощные взрывы, которые разрушили оба моста.

«Мы увидели мины и ударили. Затем проверили другой мост - он также был заминирован. Мы воспользовались этой возможностью», - рассказал представитель бригады.

Эффективная тактика

Стоимость примененных дронов составляла от 25 до 30 тысяч гривен. Для сравнения, подрыв мостов обычно требует использования дорогих высокоточных систем, таких как HIMARS, где только одна ракета стоит десятки тысяч долларов.

Таким образом, операция стала примером эффективного применения дешевых технологий против значительно более дорогого арсенала врага.

