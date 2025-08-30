«Муж младше меня на пять лет — разницу не чувствую» 19 30.08.2025, 10:22

43-летняя белоруска рассказала о том, как выглядеть свежо в любом возрасте.

«Конкурировать с 18-летними я не хочу, но сейчас определенно нравлюсь себе гораздо больше, чем в юности», — с улыбкой говорит 43-летняя Алена Карпова, новая героиня нашего проекта «В 40 лет выгляжу лучше, чем 20». Белоруска соглашается с мнением друзей о том, что в последние годы она добилась «лучшей версии себя», при этом подчеркивает, что так вышло само собой благодаря правильному питанию и спорту. А вот косметологией Алена не интересуется и говорит, что даже не будет пытаться «стереть с лица признаки возраста», потому что гордится ими, пишет Onliner.

«В 20 лет я была скромной и неуверенной в себе девушкой»

О том, что мы ищем новых героинь для проекта, Алене рассказали друзья. Они и настояли на том, что ей нужно поучаствовать. Белоруска не раз слышала в свой адрес комплименты в духе «Мы все стареем, а ты — нет». Минчанка соглашается: если сравнивать с юношескими фото, хуже выглядеть она действительно не стала.

— Мне всегда говорили, что я привлекательная девушка, располагаю к себе. Но при этом я была неуверенной, у меня были проблемы с лишним весом, которые усиливались в периоды болезней и стрессов. У меня «славянский» тип фигуры: когда вес прибавляется, все идет в нижнюю часть, из-за чего я очень сильно комплексовала. Плюс у меня был неправильный прикус и в целом проблемы с преподнесением себя этому миру. Поэтому поначалу в жизни многое не складывалось, я не сразу смогла реализовать себя.

Я приехала в Минск из деревни (Дятловский район), поступила в БГУ только с третьего раза. Взяла вуз с боем, как говорится. Двадцать лет назад вы, скорее всего, увидели бы меня в промзоне, на неотапливаемом складе, где я комплектую книжки для поставщика за $100 в месяц и параллельно учусь на заочке. Это было трудное время, где я заработала свои первые болезни, из-за которых впоследствии набрала вес.

У меня диагностировали аутоиммунное заболевание щитовидной железы (АИТ), гипотериоз — при них обменные процессы в организме замедляются. Триггерами могут быть дефицит йода, врожденные аномалии, неустойчивое психологическое состояние. Я помню, что в тот период, помимо набора веса, у меня не было никакой энергии: ты просыпаешься и уже хочешь спать. В жизни ничего не интересовало: ни друзья, ни карьера, ни работа.

После постановки диагноза мне назначили гормональную терапию, которая помогла лишь частично. И тогда я стала изучать различные источники, чтобы найти решение своего вопроса. Поняла, что в первую очередь нужно кардинально менять свой тип питания. Постепенно перешла на безглютеновую диету, практически полностью убрала из жизни сахар, добавила прием витаминов. Все это положительно сказалось на моем самочувствии.

Во-первых, я стала быстро худеть: меньше чем за год сбросила 20 килограммов и поменяла одежду с XL на M или S. Многие спрашивали: «Как у тебя это получилось? Помоги нам». Так я стала помогать знакомым наладить питание и пришла в нутрициологию.

Получается, что в итоге я и профессию поменяла, то есть полностью изменила свою жизнь.

«Питаюсь строго три раза в день, никаких перекусов»

Каким же должен быть рацион, чтобы сбросить не только лишний вес, но и десяток лет? По мнению Алены, все очень индивидуально. С ее заболеванием оказалось важно исключить из своей жизни глютен, а также добавленный сахар.

— Конечно, простые сахара попадают в мой рацион, но только в качестве фруктозы из ягод и фруктов, например, либо в виде полезных подсластителей в минимальном количестве, таких как стевия. А все эти пирожные в кофейнях — для меня это просто красивые картинки. Я легко прохожу мимо них и покупаю себе просто кофе или чай.

Уже восемь лет я четко придерживаюсь принципов здорового питания и очень внимательно слежу за поступлением белка: это мясо, яйца, рыба. Очень люблю субпродукты: сердце, легкие, печень. Они содержат повышенное количество белка на грамм и очень много железа, цинка и витаминов. К белковому обеду и ужину всегда добавляю много овощей и зелени.

В качестве углеводов позволяю себе цельнозерновые, неглютенсодержащие крупы (гречка, пшено, киноа), ягоды и фрукты. Также стараюсь, чтобы с едой поступало достаточное количество жиров, потому что именно они обеспечивают нам качественную работу гормональной системы. Для женщин это особенно важно, ведь жиры помогают поддерживать красоту кожи, волос и ногтей.

Подчеркну: все эти годы я не сижу на диете. В среднем за день съедаю 1800—2000 килокалорий. Позволяю себе сливочное масло, паштеты, орехи — все это достаточно калорийные продукты. При этом питаюсь по принципу здоровой тарелки и четко понимаю свою потребность в еде. У меня нет необходимости каждый день вести подсчеты.

Также я строго соблюдаю режим: это трехразовое питание без перекусов, то есть я свободна от еды в течение больших промежутков времени. В путешествиях бывает и двухразовое питание, чтобы ЖКТ отдыхал.

Очень редко я могу сделать какие-то исключения в выборе продуктов, но точно не ради магазинного батона или макарон. Если еду в Италию, например, могу съесть пасту или пиццу — это нормально в путешествиях. У меня нет пищевой зависимости, поэтому изредка я могу позволить себе маленькие радости.

Благодаря изменению питания у меня появилось гораздо больше энергии, поэтому я активно подключила спорт: пилатес, йогу, велосипед, бассейн. Три раза в неделю стабильно хожу на тренировки, к ним добавляю пешие прогулки. Сейчас я полностью довольна своей фигурой. Нет предела совершенству, конечно, но мое тело радует меня гораздо больше, чем в 20.

«Пользуюсь кремом из массмаркета — это весь мой уход»

Давно не секрет: именно питание во многом определяет то, как выглядят кожа, волосы и ногти. Случай с Аленой — это почти наглядное пособие. По мнению белоруски, именно контроль за рационом помогает ей экономить на косметологии, ведь когда организму всего достаточно, то «лицо светится изнутри».

— Я не сделала ни одного «укола красоты». И пока не прибегаю к аппаратной косметологии типа лазерного омоложения. Думаю, что-то неинвазивное, щадящее уже стоило бы попробовать. Но вышло так, что косметологии я уделяю меньше внимания, чем питанию. Максимум, что я делала, — это удаление пигментации с помощью пилингов несколько лет назад.

Мне нечем похвастаться из косметики на столике в ванной. Я пользуюсь самыми обычными кремами для увлажнения и питания от Garnier. И больше ничего — никаких тоников, масок и так далее. Со всем проблемами я работаю изнутри. Мне кажется, никакие волшебные «примочки» не помогут, если питаться всем подряд.

И я считаю, что состояние кожи у меня хорошее. Во всяком случае косметолог, которая делала пилинги пару лет назад, удивилась, когда узнала мой возраст. То же самое сказал массажист: она думала, что я лет на десять младше.

Наверное, частично это генетика. Но все же мне кажется, что именно питание и сон тут в приоритете. Помню себя в 25 лет… Я ощущала себя теткой и выглядела как тетка. В очередях меня называли «женщина». Сейчас для общества я «девушка», хотя слова «женщина» уже не боюсь.

«Регулярно сдаю анализы, ограничиваю кофе и алкоголь»

Учитывая проблемы со щитовидкой, Алена привыкла регулярно сдавать анализы и считает, что это обязательно нужно делать всем женщинам.

— Я не принимаю никаких витаминно-минеральных комплексов. Составляю для себя программу сама и пропиваю моновитамины и минералы, но только на основании подтвержденных анализами дефицитов. Особенно внимательно слежу за витамином D, цинком и магнием, который помогает справляться со стрессом.

Еще одно условие для всех, кто хочет хорошо выглядеть, — это, конечно, здоровый сон. Женщины чаще всего очень эмоциональны. Нам обязательно нужен качественный отдых для восстановления. Я стараюсь спать минимум восемь-девять часов в день (благо ребенку уже 12 лет, поэтому такая возможность есть).

Когда спишь достаточно, для бодрости не нужно постоянно пить кофе. Его я очень люблю, при этом придерживаюсь принципа «одна доза кофеина в день», в редких случаях могу позволить себе две чашки. Алкоголь в моей жизни случается редко: это бокал сухого или рюмка коньяка строго в праздники.

«Муж младше меня на пять лет — разницу не чувствую»

Кстати, о праздниках. У Алены есть традиция — отмечать Новый год в родной деревне и ходить на местную дискотеку. Именно там несколько лет назад белоруска встретила своего будущего мужа, который пригласил ее на «медленный танец». Позже выяснится, что ребята учились в одной школе и жили в одном поселке, правда, будущий супруг пошел в первый класс на пять лет позже Алены. Разница в возрасте никого не смутила.

— Он нашел меня после встречи в соцсетях и с самого начала знал, сколько мне лет, — значит, это не испугало. Этим летом у нас была свадьба. Разницу в возрасте я не чувствую вообще. Иногда мне кажется, что я даже больше ребенок в каких-то вещах, чем он.

Рассуждая о возрасте, Алена говорит: признаки старения на лице она уже замечает. По ее мнению, она выглядит на «ухоженные 43» и не хотела бы конкурировать с 18-летними.

— Мои мимические морщинки — это тысячи моих слезинок, миллионы улыбок, эмоции, радости, счастья, восторга. Я очень люблю путешествовать, например, и не хотела бы стирать с лица свои эмоции. Кому интересно смотреть на белый лист?

Я считаю, что задача максимум для женщины — это выглядеть хорошо, соответственно своему возрасту. Я выбираю естественное старение, как многие звезды, которые пропагандируют красоту и принятие на всех этапах своей жизни.

Конечно, я понимаю, что с учетом изменений женского организма я неизменно приду к менопаузе. Это один из жизненных этапов, рубикон, который нужно будет перейти. Но я смотрю на это с оптимизмом, потому что осознанно подхожу к течению жизни. Я думаю, что пытаться остановить время — это немного наивно и глупо. Нужно расти и ментально, и физиологически, учиться принимать свой возраст, ведь это твой капитал, опыт, багаж.

