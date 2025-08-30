Экономист: Проблем у Путина становится слишком много 30.08.2025, 10:41

Китай начинает не доверять главе Кремля.

Российскую экономику поглощают проблемы. Руку помощи может протянуть Китай, впрочем, он все равно способен лишь отсрочить кризис, а не отменить его.

Экономист Максим Блант рассказал «24 Каналу», что Путин обязательно будет просить денег у Китая.

Блант отметил, что Россия будет пытаться продать Китаю вторую ветку газопровода «Сила Сибири», заблаговременно попросив участия Пекина и инвестиций. Китай уже отказывался сначала, потом говорил, если Россия желает его строить, то может делать это за свой счет.

«Предложенная Китаем цена не устроила «Газпром». Не было смысла при таких инвестициях вкладываться в проект. У Китая – все козыри на руках, потому что, кроме российского газа, есть туркменский газ, казахстанский газ, то есть поставщиков хватает только в Центральной Азии, не говоря уже обо всех мощностях по сжижению газа, которые есть у арабских стран», – отметил экономист.

Он продолжил, что они активно развиваются, потому что отказ от российского сжиженного газа создал бум на энергетическом рынке. Поэтому, Китай может крутить носом. Инвестиции в Россию с каждым днем войны становятся все более рискованными.

«Давать в долг можно разве что на месяц. То, в чем есть смысл – кредитования на 5 – 10 лет – нет. С учетом возраста Путина, с учетом того, что вся российская система построена на Путине, она очень уязвима, потому что человек смертен. Путин может умереть, и что будет после Путина никто не знает», – подчеркнул Блант.

По его словам, преемник Путина может сказать, что этот преступник деньги брал без разрешения народа, поэтому оплачивать долги Россия не будет. Так было в 1917 году, когда большевики отказались платить царские долги. Поэтому государственный кредит Китай будет всеми силами оттягивать.

Что может сделать Китай?

Как отметил Блант, Китай возможно попытается реанимировать кредитование через банк БРИКС, который был создан. Впрочем пока этот банк придерживается санкций, несмотря на то, что там Россия одна из главных, и заморозил российские проекты. Китайский кредит, каким бы он привлекательным не был, структуру российской экономики никак не изменит.

«Да, он может немного отсрочить кризис. Он может позволить ликвидировать дефициты в экономике, которые сейчас все чаще возникают. Россия сможет продержаться лишние 3 месяца, избегая дефицита того или иного. Впрочем радикально это ничего не изменит»,

– подчеркнул экономист.

Он добавил, что это понимают и в Китае, и в экономическом блоке правления России. У России не радостные перспективы. Самое неприятное для россиян то, что не видно ни одного позитивного сценария. Несложно было загнать экономику на ту гору, с которой она катится, а вот остановить это движение в кризисном направлении достаточно сложно.

