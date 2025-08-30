В Беларуси опубликовали «покаянное» видео с мужчиной, который продавал места в очереди на границе
- 30.08.2025, 10:59
На канале Таможенного комитета.
В телеграм-канале Государственного таможенного комитета появилось «покаянное» видео с мужчиной, который продавал места в очереди на границе.
«В августе 2025 года решил заработать деньги на продаже места в очереди для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. С этой целью я разместил объявление в трех группах в Viber. В личной переписке ко мне обращались лица, которые хотели побыстрее выехать из Беларуси. На личном автомобиле я занимал место в живой очереди на въезд в зону ожидания. Когда до въезда в зону ожидания оставалось около часа, я выезжал из очереди, а мое место занимал другой человек, от которого я получал денежное вознаграждение в размере 50 долларов», — сказал мужчина.
В ГТК отметили, что компетентные службы в круглосуточном режиме обеспечивают мониторинг таких «заработков» на всех участках границы.