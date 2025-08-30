закрыть
30 августа 2025, суббота, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси опубликовали «покаянное» видео с мужчиной, который продавал места в очереди на границе

  • 30.08.2025, 10:59
В Беларуси опубликовали «покаянное» видео с мужчиной, который продавал места в очереди на границе

На канале Таможенного комитета.

В телеграм-канале Государственного таможенного комитета появилось «покаянное» видео с мужчиной, который продавал места в очереди на границе.

«В августе 2025 года решил заработать деньги на продаже места в очереди для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. С этой целью я разместил объявление в трех группах в Viber. В личной переписке ко мне обращались лица, которые хотели побыстрее выехать из Беларуси. На личном автомобиле я занимал место в живой очереди на въезд в зону ожидания. Когда до въезда в зону ожидания оставалось около часа, я выезжал из очереди, а мое место занимал другой человек, от которого я получал денежное вознаграждение в размере 50 долларов», — сказал мужчина.

В ГТК отметили, что компетентные службы в круглосуточном режиме обеспечивают мониторинг таких «заработков» на всех участках границы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип