Как сэкономить на заправке авто: восемь действенных советов 30.08.2025, 11:16

1,950

Достаточно изменить несколько привычек и быть внимательнее.

Американское издание GOBankingRates рассказало о действенных способах экономии на топливе. Эксперты отмечают, что секрет заключается в сообразительности и правильном использовании доступных инструментов.

Бонусные программы

Одним из главных лайфхаков является сочетание выгодных цен на бензин с бонусными программами банковских карт.

«Найдите заправку в вашем районе, которая постоянно предлагает самую низкую цену на топливо, а затем проверьте, есть ли кредитная карта с вознаграждениями за покупку бензина», — пояснила генеральный директор CFOKathy Кэти Гилкрист. Она привела пример одной из сетей, где топливо дешевле и карта дает 4% кэшбэка.

Подобного мнения придерживается и адвокат и финансовый эксперт Эрика Куллберг. Она советует водителям, которые часто ездят, открывать карты с повышенным кэшбэком именно на расходы на топливо. Это позволит накопленные бонусы переводить непосредственно на счет или погашать долг по карте.

Подарочные сертификаты

Еще один вариант экономии — подарочные сертификаты.

«Я люблю просить сертификаты на топливо в качестве подарка. Это может показаться банальным, но для людей с небольшим бюджетом это очень практично», — рассказала Куллберг.

Программы лояльности

Не менее полезными являются программы лояльности. Например, в некоторых компаниях можно экономить от 5 до 20 центов на каждом галлоне (2,18 грн за литр). Подобные бонусы предлагают и продуктовые сети — например, одна из них позволяет получить скидку 20 центов на топливо после покупок в супермаркете.

Ценовые различия

Специалисты советуют обращать внимание и на ценовые различия даже в пределах одного бренда. Цены могут колебаться в зависимости от районов и транспортных узлов. На АЗС с магазинами нередко действуют акционные скидки.

Выбор оптимального топлива

Еще один способ — выбрать правильное топливо для авто. Большинству машин хватает обычного бензина с октановым числом 87. Использование премиума без надобности не только расточительство, но и потеря десятков долларов ежемесячно. Опытные водители даже смешивают разные виды бензина, чтобы получить необходимый октан и одновременно сэкономить.

Технические моменты экономии

Отдельно эксперты отмечают технические моменты. Низкое давление в шинах может уменьшить экономию топлива на 9%. Поэтому проверять его следует как минимум раз в месяц. Также не рекомендуют прогревать автомобиль перед поездкой: современные авто лучше «согреваются» уже во время движения, а холостой ход только тратит топливо.

Специалисты подытоживают: регулярный мониторинг цен, использование бонусных программ и контроль технического состояния автомобиля помогут значительно уменьшить расходы на бензин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com