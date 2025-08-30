Исполнителя легендарного хита «Gangnam Style» задержала полиция 30.08.2025, 11:31

1,482

Представители PSY уже отреагировали на инцидент.

Южнокорейского рэпера PSY, который стал известным благодаря хиту 2012 года «Gangnam Style», задержала полиция.

Как пишет издание The Times, полиция Сеула начала расследование, ведь артиста подозревают в нарушении закона об охране здоровья. Отмечается, что 47-летний мужчина уже три года через третьих лиц, включая своего менеджера, получает рецепты на известные психотропные препараты. Такие лекарства назначаются для преодоления бессонницы и депрессии. Однако сам певец ни разу не посещал медицинское учреждение.

К слову, после обвинения правоохранители провели обыск в больнице, которая предоставляла ему препараты и изъяла соответствующие записи. Врач исполнителя все обвинения отрицает.

Реакция представителя PSY

Агентство P Nation, которое основано самим рэпером, отреагировало на инцидент. Представители отметили, что PSY действительно страдает хроническими проблемами со сном и принимает снотворные исключительно по назначению врача.

Что известно о PSY

Рэпер PSY, настоящее имя которого Пак Че Сан, получил известность вирусным клипом на трек «Gangnam Style». Он стал рекордсменом в истории YouTube по количеству просмотров: на данный момент его посмотрели более 5 миллиардов раз. Также хит возглавил чарты более чем в 30 странах, в частности в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии и получил награду MTV Europe Music Award в номинации «Лучший вирусный хит» 2012 года.

