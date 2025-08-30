Урсула фон дер Ляйен посетила рижский завод дронов 30.08.2025, 11:35

Президент Еврокомиссии выразила поддержку странам ЕС, находящихся рядом с границей России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала визит в страны Балтии и Финляндию с поездки на рижский завод дронов Origin Robotics.

Компания выпускает беспилотники, современные системы вооружения и технологии противодействия дронам, передает err.ee.

Своим визитом фон дер Ляйен подчеркнула поддержку стран ЕС, находящихся рядом с границей России и Республики Беларусь. В субботу президент Еврокомиссии прибудет в Эстонию.

«Путин – хищник. Его прокси-структуры годами атакуют наши общества гибридными методами и кибератаками. Например, используя мигрантов как оружие. К сожалению, Латвия знает это слишком хорошо. Поэтому, укрепляя оборону Украины, мы должны позаботиться и о собственной защите», – сказала президент Еврокомиссии.

