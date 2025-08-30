Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open 1 30.08.2025, 11:41

Теперь первую ракетку мира ждет испанская теннисистка.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open, пишет sport5.by.

В матче третьего круга белорусская теннисистка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Итоговый счет встречи — 6:3, 7:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут.

В 1/8 финала Арина сыграет с 95-й ракеткой мира Кристиной Букшей, ранее обыгравшей бельгийку Элизу Мертенс.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема», US Open-2025, пройдет с 24 августа по 7 сентября.

В женском одиночном разряде действующим победителем является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале белоруска обыграла хозяйку корта Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

У мужчин победителем US Open-2024 является Янник Синнер из Италии, который в решающем матче обыграл американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису в текущем году предлагает самый большой призовой фонд в истории тенниса — рекордные 90 млн долларов. При этом турнир сохраняет равные призовые у мужчин и женщин.

Победители в одиночных разрядах получат по 5 млн долларов.

