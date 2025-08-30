закрыть
30 августа 2025, суббота, 12:18
На польский рынок выходит ж/д перевозчик Leo Express – конкурент PKP Intercity

  • 30.08.2025, 12:00
Он запустит прямые рейсы из Варшавы до Кракова и Праги по цене от 9 злотых.

Международный железнодорожный перевозчик Leo Express выходит на польский рынок, делая жителям Варшавы привлекательное предложение. Вскоре будут запущены прямые рейсы в Краков и Прагу, цены билетов — от девяти злотых.

Чешский перевозчик Leo Express анонсировал экспансию своей деятельности в Польше, вводя прямые ж/д рейсы между Варшавой и Краковом, а затем продолжая маршрут до Праги. Цель новой услуги — не только сделать для пассажиров доступными более дешевые билеты, но и повысить стандарт путешествий. Перевозчик будет конкурировать с PKP Intercity.

С 1 марта 2026 года поезда Leo Express будут курсировать по маршруту Варшава-Краков-Прага. Билеты уже в продаже, в рамках акции они стартуют от девяти злотых на внутренние рейсы и от 48 злотых — на поездки в Прагу. Эти цены существенно ниже, чем стандартные ставки перевозчиков.

Поезда будут курсировать дважды в день — утром и вечером. Утренний состав отправится из Варшавы в 07:21, прибыв в Краков в 10:18 и в Прагу — в 16:43.

Ночной курс отправится из Варшавы в 22:41 и доедет до Кракова в 01:46, а до Праги — в 07:43. В обратном направлении, из Праги в Варшаву, поезда будут отъезжать в 12:23 и 21:23.

На линии будут курсировать современные составы Stadler Flirt с Wi-Fi 5G, кондиционерами и несколькими классами обслуживания — от Economy с кожаными креслами до Premium с персональным сервисом и напитками, включая просекко.

Компания также запускает программу лояльности Smile Club с кешбэком до 10% от стоимости билета — его можно использовать для будущих поездок или для оплаты закусок на борту.

Уже в декабре 2025 года количество рейсов Краков-Прага увеличится до четырех в день, что усилит позицию Leo Express на рынке. Для пассажиров из Варшавы это означает больший выбор, низкие цены и высокий уровень комфорта.

