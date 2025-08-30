Американский беспилотник специального назначения пролетел над Литвой
- 30.08.2025, 12:26
Global Hawk выполнил разведывательную миссию вдоль восточного фланга НАТО.
В пятницу утром беспилотный разведывательный самолет НАТО специального назначения Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE10 пролетел над Литвой на большой высоте, пишет delfi.lt.
По данным платформы мониторинга полетов самолетов Flightradar24, этот беспилотник ночью вылетел с базы НАТО на Сицилии (Италия) и выполнил разведывательную миссию вдоль восточного фланга НАТО, пролетев через Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и достигнув Финляндии.
В понедельник утром над Литвой и странами Балтии летал особый самолет Беспилотник, пролетая над странами Балтии и Финляндией, проинспектировал границу с Беларусью и Россией.
По данным американских военных, RQ-4 Global Hawk — это летящий на большой высоте, с большой продолжительностью полета, дистанционно пилотируемый летательный аппарат со встроенным комплектом датчиков, который обеспечивает возможности глобальной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) в любую погоду и в любое время суток.