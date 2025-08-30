ЕС поставил России жесткий ультиматум по репарациям

ЕС поставил России жесткий ультиматум по репарациям3
- 30.08.2025, 13:04
- 2,414
Москва не получит замороженные активы до выплат Украине.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что доступ России к замороженным активам возможен только после выплаты репараций Украине, а также будут обсуждать дополнительную помощь Киеву.
Об этом сообщает «Укринформ».
Она сообщила, что среди тем обсуждений на неформальной встрече министров иностранных дел будет российская война против Украины и увеличение поддержки Украины, а также использование замороженных активов РФ в интересах Украины.
«Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. Есть определенные чувствительные моменты, но надо аргументированно обсудить возможные риски. Конечно, должна быть стратегия выхода из кризиса, но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации», - заявила Каллас.
Относительно российской агрессии, которая продолжается, верховная представительница добавила, что, несмотря на активные дипломатические усилия по организации переговоров между Украиной и РФ на самом высоком уровне, Россия показывает, что «не хочет мира».