СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве Парубия 30.08.2025, 13:32

Андрей Парубий

Он был одет как курьер для доставки еды.

Днем 30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По данным источников РБК-Украина, убийца был одет как курьер, а на месте убийства пока найдено 7 гильз.

Стоит заметить, что, по словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды.

Между тем СМИ опубликовали фото вероятного подозреваемого.

Сейчас же на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.

