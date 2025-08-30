СМИ опубликовали фото подозреваемого в убийстве Парубия
- 30.08.2025, 13:32
Он был одет как курьер для доставки еды.
Днем 30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
По данным источников РБК-Украина, убийца был одет как курьер, а на месте убийства пока найдено 7 гильз.
Стоит заметить, что, по словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды.
Между тем СМИ опубликовали фото вероятного подозреваемого.
Сейчас же на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.