Швабра аплодирует Захаровой Телеграм-канал «СерпомПо»

30.08.2025, 13:55

1,266

МИД России лепит слова, словно кривые пельмени.

Фронтвумен МИД, «дипломат» Захарова высказалась о денонсации путинцами Европейской конвенции по предупреждению пыток.

В стране, где пыточная швабра стала одним из ярких символов ужасного состояния мест заключения, Захарова объявила, что решение лишить граждан инструментов правовой защиты «не нанесет никакого ущерба». Все же, кто не согласен с денонсацией, «безответственно искажают картину».

Лепит слова, словно кривые пельмени, не вдумываясь в их смысл. С таким же энтузиазмом путинцы лишали граждан защиты их прав в Европейском суде по правам человека.

Международные обязательства нашей страны не решали всех проблем ужасного состояния судебной и «исправительной» системы, но они, во всяком случае, потенциально не позволяли властям создавать совсем уже «междусобойчик», в котором человек, права которого нарушили, оставался один на один с «государством».

С уничтожением международных сдержек, которые были установлены в свое время российскими законами, люди в нашей стране становятся еще беззащитнее.

Пыточная швабра аплодирует Захаровой и прочим пропагандистам и ликвидаторам в нашей стране международных механизмом, защищавших права людей.

