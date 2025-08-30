Украина получит Patriot от еще одной страны 30.08.2025, 13:59

США одобрили сделку.

Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Patriot для Дании, которая затем намерена передать системы противовоздушной обороны Украине. Об этом сообщает Агентство министерства обороны США по вопросам военного сотрудничества (DSCA).

Пакет оборудования предусматривает приобретение 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двух радиолокационных станций AN/MPQ-65, шести пусковых установок PATRIOT M903A2 и других систем, которые необходимы для того, чтобы батареи полноценно функционировали.

Общую стоимость потенциальной продажи оценили в 8,5 млрд долларов.

Ранее аналогичную схему начали реализовывать Нидерланды, которые также заявили о намерении передать часть вооружений Киеву для усиления его противовоздушной обороны.

Власти Украины неоднократно обращались к западным союзникам с просьбой о дополнительных системах противовоздушной обороны, которые позволили бы защитить стратегические объекты от ударов российских ракет.

На фоне снижения готовности Вашингтона самостоятельно финансировать новые поставки, его союзники по НАТО берут расходы на себя, покупая американское оружие для его дальнейшей передачи Киеву.

