По ЕРИП в Беларуси появилось несколько важных изменений 30.08.2025, 14:12

Часть новшеств заработает уже в сентябре.

В Беларуси появилось сразу несколько изменений, которые касаются работы ЕРИП. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Новшество отмене платежей

С 1 октября изменятся правила возврата денег через ЕРИП. Речь об ошибочных или отмененных перечислениях средств.

С этой даты появится возможность онлайн-возврата через ЕРИП двумя способами. Первый — на тот же счет, с которого была произведена оплата, по номеру операции в ЕРИП. Еще один — на другой счет плательщика, если человек его сообщит.

Сейчас ошибочные или отмененные платежи возвращают не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимает дополнительное время, причем порой нужно предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги вернулись.

Новшество по штрафам

С 1 сентября в общественном транспорте Минска нельзя будет оплатить штраф за безбилетный проезд наличными сразу после проверки, ранее сообщили в «Минсктрансе».

До сих пор нарушитель мог признать вину и оплатить минимальный штраф на месте наличными после вынесения постановления и без составления административного протокола. Теперь оплатить его можно будет только безналичным способом через ЕРИП.

Комиссия банка за платежи

С 16 сентября «МТБанк» перестанет взимать комиссию за погашение в кассе через ЕРИП задолженности по кредиту другого банка, если платеж совершается за счет займа «МТБанка». При этом комиссия за прием платежа в кассе «МТБанка» через ЕРИП с 16 сентября увеличится с 5 до 10 рублей.

