Убийство Парубия: появились новые подробности 1 30.08.2025, 14:19

Нападавший был в черном шлеме с желтыми элементами и ехал на электровелосипеде.

убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в полиции, в Парубия стреляли восемь раз.

Убийство произошло во Львове на ул. Академика Ефремова, 46. По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме с желтыми элементами и ехал на электровелосипеде.

По данным «Суспильного», на месте, где убили Парубия, обнаружили семь гильз. Источники издания также сообщают, что выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.

В сети уже показали фото вероятного подозреваемого. Сейчас полиция ищет стрелка.

